Миколенко, Ярмолюк та Мудрик дізналися свої оцінки за підсумками матчів АПЛ

Сьогодні, 28 вересня, Евертон Віталія Миколенка обіграв Кристал Пелес (2:1), Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграв внічию з Вест Гемом (1:1), а Челсі Михайла Мудрика переміг Брайтон (4:2) у матчах 6 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками матчу в Ліверпулі, в якому український захисник Миколенко отримав 6.8 балів, що є майже середньою оцінкою серед команди. 25-річний гравець віддав 22 точних паси, здійснив 1 відбір та 4 рази виніс м'яч.

Ярмолюк відіграв 30 хвилин та отримав оцінку 6.7, українець віддав 26 точних передач та завдав 1 удар по воротах.

Мудрик вийшов на поле на 71 хвилині матчу та отримав 6.4 бали, що є однією з найгірших оцінок у поєдинку. Результативними діями вінгер не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі оцінки Артема Довбика та Романа Яремчука у 1 турі основного етапу Ліги Європи.