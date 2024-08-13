Стало відомо, скільки українців підтримує Динамо в матчі з Рейнджерс в Глазго

Сотні українців приїхали повболівати за Динамо в матчі з Рейнджерс, який відбувається на стадіоні "Гемпден-Парк" у шотландському Глазго.

Про це повідомив журналіст Чемпіона Максим Розенко.

Як розповів Ярослав Гончар, який відповідає в Динамо за роботу з вболівальниками, сьогодні в гостьовий сектор було продано понад 600 квитків. Всього ж за оцінками Чемпіона в Глазго Динамо підтримують близько 800 українців.

Річ у тім, що квитки в гостьовий сектор, які коштували 29 фунтів (1500 грн) можна було придбати виключно в день матчу за готівку. До цього потрібно було подати заявку і приїхати в робочий час до каси клубній арені Рейнджерс Ibrox Stadium, щоб сплатити та забрати квитки. А потім їхати в іншу частину Глазго на Hampden Park. Для багатьох це було незручно, тому багато українці придбали квитки на офіційному сайті Рейнджерс в інші сектори.

Нагадаємо, що в першому матчі з Рейнджерс команда Олександра Шовковського була близькою до перемоги, але пропустила прикрий гол на останніх секундах.

Відповідальний редактор — Станіслав Лисак