Він принесе велику користь: Срна – про трансфер Еліаса

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна пояснив підписання за 17 млн євро 18-річного бразильського нападника Кауана Еліаса.

Про це функціонер розповів в інтервю Football Hub.

"17 млн євро – це величезні гроші, тим більше під час війни. Чи задоволені ви таким підписанням? Ми не можемо говорити тільки про покупки, ми й продавали футболістів. Ми продали Кевіна, Зубкова, Сікана. Ми вирішили забрати Еліаса, який у нас був 1-й, 2-й і 3-й у списку. Це був наш перший вибір і, скажемо так, останній. Тому президент дав добро на купівлю цього футболіста. Я впевнений, що він у майбутньому принесе велику користь Шахтарю та українському футболу", – розповів Срна.

Нагадаємо, Еліас став гравцем Шахтаря на початку лютого. За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи понад 15 млн.