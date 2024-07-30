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Спортивний директор Роми вилетів у Жирону, щоб домовитися про трансфер Довбика

Володимир Кук — 30 липня, 17:51
Спортивний директор Роми вилетів у Жирону, щоб домовитися про трансфер Довбика

Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі відправився в Жирону для узгодження трансферу українського форварда Артема Довбика.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

Жирона та римляни все ще мають розбіжності між запитом і пропозицією, але Рома прагне завершити угоду. За наявною інформацією, "жовто-червоні" планують запропонувати 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів за трансфер Довбика.

У минулому сезоні Артем зіграв 39 матчів за клуб, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.

Нагадаємо, нападник був у кроці від переходу в Атлетико, аж поки в ситуацію не втрутилася Рома. Пізніше агент нападника збірної України розповів, що не побачив у мадридському клубі серйозного проєкту для Артема.

Жирона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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