Спортивний директор Роми вилетів у Жирону, щоб домовитися про трансфер Довбика
Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі відправився в Жирону для узгодження трансферу українського форварда Артема Довбика.
Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.
Жирона та римляни все ще мають розбіжності між запитом і пропозицією, але Рома прагне завершити угоду. За наявною інформацією, "жовто-червоні" планують запропонувати 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів за трансфер Довбика.
У минулому сезоні Артем зіграв 39 матчів за клуб, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.
Нагадаємо, нападник був у кроці від переходу в Атлетико, аж поки в ситуацію не втрутилася Рома. Пізніше агент нападника збірної України розповів, що не побачив у мадридському клубі серйозного проєкту для Артема.