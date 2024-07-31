Перехід Довбика в Рому знаходиться на завершальній стадії
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик близький до переходу в італійську Рому.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Українець підпише контракт з римлянами до 2029 року із зарплатнею 3 млн євро на рік + бонуси.
Сума трансферу складе 32-33 млн євро, а також 5-6 млн у вигляді бонусів. Зазначається, що Жирона матиме відсоток від майбутнього продажу українця.
Раніше спортивний директор Роми Флоран Гісольфі відправився в Жирону для узгодження трансферу українського форварда.
Також агенти Довбика ясно дали зрозуміти представникам Жирони, що Артем хоче залишити клуб.