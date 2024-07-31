Перехід Довбика в Рому знаходиться на завершальній стадії

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик близький до переходу в італійську Рому.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Українець підпише контракт з римлянами до 2029 року із зарплатнею 3 млн євро на рік + бонуси.

Сума трансферу складе 32-33 млн євро, а також 5-6 млн у вигляді бонусів. Зазначається, що Жирона матиме відсоток від майбутнього продажу українця.

Artem #Dovbyk to #ASRoma from #Girona is at the final stage for €32-33M + 5-6M as bonuses. Contract until 2029 (€3M/year + bonuses). Girona will also have a % on the future sale. #transfes https://t.co/yosm5tMpUr — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2024

Раніше спортивний директор Роми Флоран Гісольфі відправився в Жирону для узгодження трансферу українського форварда.

Також агенти Довбика ясно дали зрозуміти представникам Жирони, що Артем хоче залишити клуб.