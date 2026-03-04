Українська правда
Спортинг з мінімальною перевагою здолав Порту у півфіналі Кубку Португалії

Микола Літвінов — 4 березня 2026, 00:56
Спортинг з мінімальною перевагою здолав Порту у півфіналі Кубку Португалії
У першому поєдинку півфінальної стадії Кубку Португалії лісабонський Спортинг здобув перемогу над Порту.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "левів".

Вирішальний епізод матчу стався на 62-й хвилині: Спортинг заробив право на одинадцятиметровий удар, який успішно реалізував нападник Луїс Суарес.

Даний поєдинок був першою частиною двоматчевого протистояння за вихід у фінал турніру. Доля путівки до вирішального матчу за трофей визначиться у грі-відповіді, яка відбудеться на полі Порту.

Кубок Португалії – Півфінал
1-й матч, 3 березня

Спортинг – Порту 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 62 Суарес (пенальті)

У іншому півфіналі за право зіграти у фіналі борються Торренсе й АД Фафе.

Нагадаємо, що Бенфіка Георгія Судакова та Анатолія Трубіна поступилась Порту та вилетіла з Кубку Португалії в 1/4.

