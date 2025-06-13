Зірковий футболіст АПЛ стане ігровим персонажем у популярному батл-роялі Fortnite

Футболісти мріють про великі перемоги, але справжнє визнання в епоху цифрових технологій – це потрапити до світу відеоігор. І тепер капітан Тоттенгема Сон Хин Мін офіційно став частиною всесвіту Fortnite.

У мережі з’явився трейлер, у якому південнокорейського форварда показали в якості нового ігрового персонажа. Його віртуальний образ створений у стилі культового шутера, і виглядає він не менш харизматично, ніж на футбольному полі.

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За витоками від відомого інсайдера Shiina, скін Сон Хин Міна стане доступним для гравців Fortnite з 21 по 28 червня.

Нагадаємо, у травні південнокореєць допоміг команді здобути перший за останні 17 років трофей – Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що на тлі успіху Сон замислюється про зміну команди цього літа.