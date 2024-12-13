Колаборація дня: Мессі став ігровим персонажем у відомій грі

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став ігровим персонажем у Fortnite.

Про співпрацю із відомою королівською битвою футболіст оголосив у соціальних мережах, прикріпивши відповідне відео.

Поки що невідомо, скільки буде коштувати скін Мессі, проте деякі гравці опублікували у соціальних мережах зовнішній вигляд Ліонеля у грі. Усього буде доступно декілька варіацій, які можна буде придбати у спеціальному магазині.

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Скін має стати доступним вже найближчим часом.

LIONEL MESSI IN-GAME LOOK LEAKED 🔥 pic.twitter.com/GjITO3cUgk — Shiina (@ShiinaBR) December 13, 2024

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 37-річного футболіста 21 гол та 18 асистів у 22 матчах МЛС.