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Колаборація дня: Мессі став ігровим персонажем у відомій грі

Богдан Войченко — 13 грудня 2024, 17:25
Twitter
Колаборація дня: Мессі став ігровим персонажем у відомій грі

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став ігровим персонажем у Fortnite.

Про співпрацю із відомою королівською битвою футболіст оголосив у соціальних мережах, прикріпивши відповідне відео.

@fortnite

Live the Legend. Tonight⚽

♬ original sound - Fortnite Official

Поки що невідомо, скільки буде коштувати скін Мессі, проте деякі гравці опублікували у соціальних мережах зовнішній вигляд Ліонеля у грі. Усього буде доступно декілька варіацій, які можна буде придбати у спеціальному магазині.

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Скін має стати доступним вже найближчим часом.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 37-річного футболіста 21 гол та 18 асистів у 22 матчах МЛС.

ВІДЕО Інтер Маямі Ліонель Мессі Fortnite