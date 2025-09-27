Сміливість та впевненість: тренер Брентфорда оцінив перфоманс Ярмолюка та Дамсгора в матчі з МЮ

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував виступ Єгора Ярмолюка та його партнера Міккеля Дамсгора в матчі проти Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Думку фахівця наводить пресслужба "бджіл".

"Дамсгор та Ярмолюк добре підстраховували один одного, а Гендерсон діяв більш надійно.

Коли ти виманюєш суперника на себе, він залишає вільні зони. Ми хотіли скористатися цим, особливо з тими гравцями, які є у нас в атаці. Сміливість і впевненість футболістів сьогодні були справді чудовими – як з м’ячем, так і без нього", – розповів Ендріс.