Сміливість та впевненість: тренер Брентфорда оцінив перфоманс Ярмолюка та Дамсгора в матчі з МЮ
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував виступ Єгора Ярмолюка та його партнера Міккеля Дамсгора в матчі проти Манчестер Юнайтед в АПЛ.
Думку фахівця наводить пресслужба "бджіл".
"Дамсгор та Ярмолюк добре підстраховували один одного, а Гендерсон діяв більш надійно.
Коли ти виманюєш суперника на себе, він залишає вільні зони. Ми хотіли скористатися цим, особливо з тими гравцями, які є у нас в атаці. Сміливість і впевненість футболістів сьогодні були справді чудовими – як з м’ячем, так і без нього", – розповів Ендріс.
Завдяки сьогоднішній перемозі Брентфорд піднявся на 13 місце, набравши сім очок. МЮ розмістився на 14 сходинці – також сім залікових балів.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "манкуніанців" Рубен Аморім.