Помер колишній нападник Арсенала та Евертона Кемпбелл

Колишній нападник Арсенала та Евертона Кевін Кемпбелл помер у віці 54 років.

Про це повідомив менеджмент ексфутболіста.

На початку червня Кемпбелл потрапив у лікарню та боровся з важкою хворобою.

За свою професійну кар'єру Кевін виступав за низку клубів Англійської Прем'єр-ліги. Найбільше матчів він провів за Арсенал та Евертон — 210 та 160 відповідно. Загалом Кемпбелл забив 148 голів за 543 матчі в усіх турнірах.

Wow this one really hurts. Rest easy KC a true friend and gentleman 💔 Thoughts with Kevs 2 boys and the rest of his family ❤️ @smi_world family pic.twitter.com/LvSps1S1jG — Sport Management Int (@SMi_World) June 15, 2024

Напередодні стало відомо про смерть воротаря збірної Чорногорії Матія Саркича.