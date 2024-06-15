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Помер колишній нападник Арсенала та Евертона Кемпбелл

Станіслав Лисак — 15 червня, 13:30
Помер колишній нападник Арсенала та Евертона Кемпбелл

Колишній нападник Арсенала та Евертона Кевін Кемпбелл помер у віці 54 років.

Про це повідомив менеджмент ексфутболіста.

На початку червня Кемпбелл потрапив у лікарню та боровся з важкою хворобою.

За свою професійну кар'єру Кевін виступав за низку клубів Англійської Прем'єр-ліги. Найбільше матчів він провів за Арсенал та Евертон — 210 та 160 відповідно. Загалом Кемпбелл забив 148 голів за 543 матчі в усіх турнірах.

Напередодні стало відомо про смерть воротаря збірної Чорногорії Матія Саркича.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Евертон Кемпбелл

Кемпбелл

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