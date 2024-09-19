Вивчав пенальті Шахтаря: Скорупський – про відбитий одинадцятиметровий від Судакова

Голкіпер Болоньї Лукаш Скорупський прокоментував свій сейв на перших хвилинах гри у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:0). Поляк зумів відбити пенальті від Георгія Судакова.

Його слова цитує сайт TMW.

"Я тут, щоб допомагати своїй команді. Я вивчав пенальті Шахтаря, щасливий від того, що вдалося врятувати.

Цей бал здобула вся наша команда, тепер ми думаємо про чемпіонат Італії та першу перемогу", – сказав Скорупський.