Вивчав пенальті Шахтаря: Скорупський – про відбитий одинадцятиметровий від Судакова
Лукаш Скорупський
Шахтар Донецьк
Голкіпер Болоньї Лукаш Скорупський прокоментував свій сейв на перших хвилинах гри у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:0). Поляк зумів відбити пенальті від Георгія Судакова.
Його слова цитує сайт TMW.
"Я тут, щоб допомагати своїй команді. Я вивчав пенальті Шахтаря, щасливий від того, що вдалося врятувати.
Цей бал здобула вся наша команда, тепер ми думаємо про чемпіонат Італії та першу перемогу", – сказав Скорупський.
Нагадаємо, серйозну травму у першому таймі після зіткнення з голкіпером "россоблу" отримав нападник "гірників" Данило Сікан.