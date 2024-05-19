Циганков та Довбик опинились у старті, Яремчук — в запасі: Стали відомі склади Жирони та Валенсії на матч Ла Ліги

Українські футболісти Артем Довбик та Віктор Циганков опинились у стартовому склади Жирони на матч 37 туру іспанського чемпіонату проти Валенсії.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

А ось український нападник "кажанів" Роман Яремчук не потрапив у основу команди.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, у минулому турі Жирона поступилася Вільярреалу, а Валенсія на виїзді програла Реалу Сосьєдад та втратила математичні шанси зайняти 7-ме місце, яке гарантує єврокубки.