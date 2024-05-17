Реал Сосьєдад здолав Валенсію з Яремчуком: результати 36 туру Ла Ліги

У четвер, 16 травня, відбулося три матчі в межах 36 туру чемпіонату Іспанії.

Валенсія на виїзді поступилась Реалу Сосьєдад (0:1) та втратила математичні шанси зайняти 7-ме місце, яке гарантує єврокубки.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук розпочав гру в стартовому складі та був замінений на 71-й хвилині.

Барселона завдяки дублю Ферміна Лопеса обіграла Альмерію (2:0) та збільшила відрив від третьої Жирони на 4 бали.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

36 тур, 17 травня

Лас-Пальмас — Бетіс 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Мармоль (автогол), 1:1 - 27 Суарес, 1:2 - 49 Перес, 2:2 - 64 Молейро

Альмерія — Барселона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Лопес, 0:2 - 67 Лопес

Реал Сосьєдад — Валенсія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Сілва

Напередодні Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.