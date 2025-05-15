ЛНЗ повернув у склад скандального легіонера

24-річний нігерійський нападник Френсіс Момо повернувся до тренувань з першою командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні форвард разом з партнерами готувався до матчу 29 туру чемпіонату України проти полтавської Ворскли.

Нагадаємо, головний тренер Роман Григорчук публічно розкритикував Момо після матчу 27 туру УПЛ із Зорею. Після цього гравця відсторонили від тренувань з першою командою та відправили.

Таке рішення у клубі пояснили тим, що Момо поставив себе вище за команду.

У поточному сезоні він провів 25 матчів за ЛНЗ в усіх турнірах, відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, 10 травня ЛНЗ зіграв унічию з Оболонню. Наразі команда Григорчука має 29 балів та посідає 11 сходинку в турнірній таблиці.