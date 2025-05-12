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У ЛНЗ пояснили відсторонення нігерійського форварда

Олександр Булава — 12 травня 2025, 15:11
У ЛНЗ пояснили відсторонення нігерійського форварда
Френсіс Момо
ФК ЛНЗ

Виконувач обов'язків генерального директора ЛНЗ Василь Каюк розповів про відсторонення 24-річного нігерійського нападника Френсіса Момо.

Про це розповів функціонер у коментарі ТаТоТаке.

"То є сумісне рішення. Ситуація така, що кожен футболіст має зрозуміти, що клуб є найважливішим. Емблема ЛНЗ, місто Черкаси є важливішими, ніж всі гравці, ніж всі працівники, ніж я і так далі. Якщо хтось з гравців поставить себе на місце вище ніж клуб – він отримає просто покарання.

Ми не виключаємо того, що він може повернутися і завтра. Момо тренувався з командою U-19, старався. Я сподіваюсь, що він зрозумів, змінить своє відношення до справи і ми на нього будемо розраховувати в наступному матчі. Але все залежить від нього були", – сказав Каюк.

Нагадаємо, головний тренер Роман Григорчук публічно розкритикував Момо після матчу 27 туру УПЛ із Зорею. Після цього гравця відсторонили від тренувань з першою командою.

У поточному сезоні він провів 25 матчів за ЛНЗ в усіх турнірах, відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, 10 травня ЛНЗ зіграв унічию з Оболонню. Наразі команда Григорчука має 29 балів та посідає 11 сходинку в турнірній таблиці.

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