У ЛНЗ пояснили відсторонення нігерійського форварда

Виконувач обов'язків генерального директора ЛНЗ Василь Каюк розповів про відсторонення 24-річного нігерійського нападника Френсіса Момо.

Про це розповів функціонер у коментарі ТаТоТаке.

"То є сумісне рішення. Ситуація така, що кожен футболіст має зрозуміти, що клуб є найважливішим. Емблема ЛНЗ, місто Черкаси є важливішими, ніж всі гравці, ніж всі працівники, ніж я і так далі. Якщо хтось з гравців поставить себе на місце вище ніж клуб – він отримає просто покарання.

Ми не виключаємо того, що він може повернутися і завтра. Момо тренувався з командою U-19, старався. Я сподіваюсь, що він зрозумів, змінить своє відношення до справи і ми на нього будемо розраховувати в наступному матчі. Але все залежить від нього були", – сказав Каюк.