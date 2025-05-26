У Полтаві розповіли про ситуацію з атестацією на участь в УПЛ

Виконавчий директор СК Полтава Станіслав Майзус запевнив, що у команди не має виникнути жодних проблем інфраструктурного характеру в процесі отримання атестації на участь в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Український футбол.

"Чи є проблеми з атестацією? Я не є представником атестаційного комітету УАФ. Я – виконавчий директор СК Полтава. На це питання вам можуть відповісти ті люди, котрі займаються атестацією.

Чи можуть виникнути проблеми інфраструктурного характеру? Ні. Не можуть. У нас є всі необхідні документи, підписані з футбольним клубом Ворскла", – сказав Майзус.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.

Проте нещодавно журналіст Михайло Співаковський повідомив, що у команди можуть виникнути проблеми з отриманням атестації.