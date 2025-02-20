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Ексфорвард Манчестер Юнайтед очолить свою колишню команду

Олексій Погорелов — 20 лютого 2025, 08:27
Робін ван Персі
Робін ван Персі
BBC

Феєнорд знаходиться на порозі призначення Робіна ван Персі новим головним тренером команди.

Про цю майбутню співпрацю повідомляє The Athletic.

Екснападник Арсенала та Манчестер Юнайтед наразі очолює інший клуб Ередівізі, а саме Херенвен, який він прийняв минулого літа та втримує зараз на дев'ятому місці чемпіонату Нідерландів. Це перший досвід ван Персі в ролі головного тренера.

Згідно з джерелом, сьогодні має бути досягнута угода між усіма трьома сторонами, в результаті якої колишній форвард очолить команду, якій він віддав кілька років своєї ігрової кар'єри.

З 1998 по 2001 рік ван Персі грав за молодіжний склад роттердамців, після чого наступні три сезони він виступав за першу команду Феєнорда. Футболіст повернувся у Роттердам у 2018 році, щоб провести свій останній сезон в ігровій кар'єрі.

Очікується, що 41-річний нідерландець призначить своїм помічником Рене Хаке, який раніше працював у штаті Еріка тен Гага на "Олд Траффорд".

Феєнорд залишився без головного тренера після того, як 10 лютого був звільнений Браян Пріске, якого тимчасово замінив Паскаль Босхаарт.

Нагадаємо, що позавчора Феєнорд шокував Мілан, вибивши "россонері" з Ліги чемпіонів. Майбутня команда Робіна ван Персі скористалася вилученням Тео Ернандеса та зіграла внічию, чого вистачило, щоб пройти в 1/8 фіналу.

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