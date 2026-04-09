Син легенди Ювентуса тренується з першою командою туринців

16-річний Давіде Маркізіо в останні кілька днів долучився до тренувань із першою командою туринського Ювентуса.

Про це повідомляє TuttoSport.

Давіде – син легенди Ювентуса, Клаудіо Маркізіо. Минулого року у складі команди U-16 туринців він став чемпіоном Італії у своїй віковій категорії. Очікується, що незабаром Давіде підпише свій перший професійний контракт із Ювентусом.

Як і його батько, Маркізіо-молодший виступає на позиції центрального півзахисника. Клаудіо Маркізіо є вихованцем академії Ювентуса, за першу команду туринців грав у 2005 – 2018 роках із перервою на оренду в Емполі в сезоні-2007/08.

Напередодні у професійному футболі дебютував син Кларенса Зеєдорфа, який вперше зіграв за дублюючу команду Мілана, Milan Futuro.