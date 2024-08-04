Лівий берег перед дебютом в УПЛ підписав двох новачків

Лівий Берег вперше у своїй історії зіграє в українській Прем'єр-лізі. Клуб перед стартом сезону підсилився двома новачками.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Лелеки" підсилились захисником Дмитром Семеновим та півзахисником Сергієм Косовським.

Попереднім клубом Семенова був Кривбас, до якого захисник приєднався ще у 2021 році. На його рахунку 27 матчів за криворіжців, в яких він відзначився двома голами.

Водночас Сергій є сином колишнього півзахисника Динамо та збірної України Віталія Косовського. Його останнім клубом була Оболонь, де він провів два сезони. На рахунку півзахисника 44 матчі, у яких віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.

Перший матч в УПЛ Лівий берег зіграє 4 серпня проти ЛНЗ. Початок — о 13:00 за київським часом.