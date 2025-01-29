Син легенди Реала: Мексика – єдина країна, якій не подобається стежити за Мессі

Федеріко Редондо, син легенди Реала Фернандо Редондо, став на захист свого одноклубника та земляка Ліонеля Мессі від нападок з боку мексиканців.

Про це повідомляє Marca.

Хавбек Інтер Маямі розкритикував мексиканських фанатів, які накинулися на восьмиразового володаря Золотого м'яча через його жест у товариському матчі з Америкою.

"Я думаю, що у всій Латинській Америці, можливо, через образу чи з якихось інших причин, Мексика – єдина країна, яка не любить дивитися на Лео Мессі", – сказав Редондо-молодший.

Нагадаємо, що під час матчі між Інтером та Америкою Мессі показав фанатам суперника, скільки разів Аргентина ставала чемпіоном світу, і скільки кубків світу має Мексика.

Після цього форвард американскього клубу опинився під шквалом критики, в тому числі від легенди мексиканського футболу Адольфо Баутісти.

Колишній футболіст висловив своє невдоволення діями аргентинця, вважаючи це браком професіоналізму.