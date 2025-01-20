Брак професіоналізму: Мессі розкритикували за жест на адресу фанатів мексиканської Америки

Легенда мексиканського футболу Адольфо Баутіста розкритикував форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі за жест фанатам Америки (2:2) під час товариського матчу.

Своїми думками щодо цього 45-річний мексиканець поділився в Instagram.

Баутіста вважає, що 37-річному аргентинцеві забракло професіоналізму, коли той показав фанатам Америки, скільки чемпіонатів світу виграла Аргентина і скільки кубків має Мексика.

"Залучення моєї країни свідчить про твій брак професіоналізму та освіти", – написав колишній нападник.

Адольфо супроводив свій пост фотографією з чемпіонату світу 2010 року. На цьому фото зображений він сам та Мессі, який лежить на газоні.

Нагадаємо, що це вже другий випадок за січень, коли Мессі був розкритикований колегами, які вже завершили кар'єру.

Раніше ексгравець збірної США залишився незадоволений тим, що аргентинець пропустив церемонію нагородження у Білому домі, де він мав отримати Президентську медаль Свободи.