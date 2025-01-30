Лейпциг оголосив про підписання повноцінного контракту з півзахисником ПСЖ
Хаві Сімонс
rbleipzig.com
РБ Лейпциг викупив у ПСЖ контракт нідерландського півзахисника Хаві Сімонса.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
До цього футболіст з літа 2023 року грав за "биків" на правах оренди. Контракт розрахований до 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Лейпциг заплатить за футболіста 50 млн євро, а з урахуванням бонусів сума може досягти 80 млн євро.
У поточному сезоні півзахисник відзначився 5 голами та 4 асистами у 17 матчах.
Також була інформація, що до Сімонса проявляє інтерес Манчестер Юнайтед.