Лейпциг оголосив про підписання повноцінного контракту з півзахисником ПСЖ

РБ Лейпциг викупив у ПСЖ контракт нідерландського півзахисника Хаві Сімонса.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

До цього футболіст з літа 2023 року грав за "биків" на правах оренди. Контракт розрахований до 2027 року.

𝐎𝐮𝐫 number 10 😮‍💨 pic.twitter.com/UUQQtbKjTG — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 30, 2025

Раніше повідомлялося, що Лейпциг заплатить за футболіста 50 млн євро, а з урахуванням бонусів сума може досягти 80 млн євро.

У поточному сезоні півзахисник відзначився 5 голами та 4 асистами у 17 матчах.

Також була інформація, що до Сімонса проявляє інтерес Манчестер Юнайтед.