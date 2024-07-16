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Футболіст Лейпцига зацікавив два європейських клуби

Андрій Яросименко — 16 липня, 08:54
Футболіст Лейпцига зацікавив два європейських клуби

Ліверпуль та Атлетико Мадрид зацікавлені у підписанні захисника Лейпцига Мохамеда Сімакана.

Про це повідомляє журналіст Філіпп Гінце.

Обидва клуби зараз перебувають в активному пошуку гравців. Зазначається, що конкретних переговорів чи пропозицій немає, але інтерес є. Зараз футболіст готується до нового сезону бундесліги, але відкритий до переходу в іншу команду.

В минулому сезоні Мохамед зіграв 42 матчі, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Атлетико підпише центрального захисника збірної Іспанії Робена Ле Нормана. А Ліверпуль готує трансфер хавбека Аталанти Едерсона.

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