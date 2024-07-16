Футболіст Лейпцига зацікавив два європейських клуби

Ліверпуль та Атлетико Мадрид зацікавлені у підписанні захисника Лейпцига Мохамеда Сімакана.

Про це повідомляє журналіст Філіпп Гінце.

Обидва клуби зараз перебувають в активному пошуку гравців. Зазначається, що конкретних переговорів чи пропозицій немає, але інтерес є. Зараз футболіст готується до нового сезону бундесліги, але відкритий до переходу в іншу команду.

В минулому сезоні Мохамед зіграв 42 матчі, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.

We hear from England and Spain that @LFC and @Atleti have expressed interest in Mo Simakan (24/🇫🇷). No concrete negotiations, no offers – but there is interest. Possible sale price: €40m-€45m.



Simakan can imagine a transfer but is also not unhappy in Leipzig. He is focused on… pic.twitter.com/8spWdLKwz3 — Philipp Hinze (@philipphinze24) July 15, 2024

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Атлетико підпише центрального захисника збірної Іспанії Робена Ле Нормана. А Ліверпуль готує трансфер хавбека Аталанти Едерсона.