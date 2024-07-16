Футболіст Лейпцига зацікавив два європейських клуби
Ліверпуль та Атлетико Мадрид зацікавлені у підписанні захисника Лейпцига Мохамеда Сімакана.
Про це повідомляє журналіст Філіпп Гінце.
Обидва клуби зараз перебувають в активному пошуку гравців. Зазначається, що конкретних переговорів чи пропозицій немає, але інтерес є. Зараз футболіст готується до нового сезону бундесліги, але відкритий до переходу в іншу команду.
В минулому сезоні Мохамед зіграв 42 матчі, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Атлетико підпише центрального захисника збірної Іспанії Робена Ле Нормана. А Ліверпуль готує трансфер хавбека Аталанти Едерсона.