ЗМІ назвали причину переходу форварда Шахтаря в Трабзонспор: також відома сума трансферу

Нападник Шахтаря Данило Сікан вже завтра, 22 січня, прибуде до Туреччини, де й буде фіналізовано його перехід до місцевого Трабзонспору.

Про це інформує Sports Digitale.

За інформацією джерела, бажання Сікана залишити Шахтар та переїхати грати до Туреччини пов'язане із тим, що минулого року в Стамбул переїхала родина футболіста.

Також стало відомо, що турки заплатять "гірникам" 5 млн євро, суму буде виплачено у форматі довгострокової розстрочки.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".