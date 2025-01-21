ЗМІ назвали причину переходу форварда Шахтаря в Трабзонспор: також відома сума трансферу
Данило Сікан
ФК Шахтар
Нападник Шахтаря Данило Сікан вже завтра, 22 січня, прибуде до Туреччини, де й буде фіналізовано його перехід до місцевого Трабзонспору.
Про це інформує Sports Digitale.
За інформацією джерела, бажання Сікана залишити Шахтар та переїхати грати до Туреччини пов'язане із тим, що минулого року в Стамбул переїхала родина футболіста.
Також стало відомо, що турки заплатять "гірникам" 5 млн євро, суму буде виплачено у форматі довгострокової розстрочки.
У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів за "гірників" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. Протягом кар'єри форвард відзначився 31 голом та 9 асистами в 115 поєдинках за "помаранчево-чорних".