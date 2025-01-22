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Сікан: Прагну виграти багато трофеїв з Трабзонспором

Олександр Булава — 22 січня 2025, 22:24
Данило Сікан прокоментував перехід у Трабзонспор
Данило Сікан
Трабзонспор

Новачок Трабзонспора Данило Сікан оцінив свій перехід у турецький клуб.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Я надзвичайно щасливий приєднатися до такої великої команди. Я не можу дочекатися, коли розпочну тренуватися та грати матчі.

Я з нетерпінням чекаю можливості швидше опинитися на полі з моїми партнерами по команді й виступати в цій футболці. Прагну виграти багато трофеїв тут за підтримки чудових уболівальників Трабзонспора", – розповів Сікан.

Деталі угоди між Шахтарем та Трабзонспором не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

У новому клубі Сікан буде виступати під 14-м номером.

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Данило Сікан

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