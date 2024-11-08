Сидорчук назвав головні проблеми українських клубів у єврокубках

Екскапітан Динамо, а наразі гравець бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук пояснив проблеми Динамо та Шахтаря у єврокубках.

Цитує гравця Sport-express.

"Єврокубки ще продовжуються, зарано ще робити висновки чи оцінки. Зараз можна казати про ті матчі, які відбулися, а всю картину оцінювати вже можна буде в кінці, у січні. Але, що точно можна сказати – єврокубки не додають впевненості. До вересня у всіх все було добре, а от коли побачили, що командам важко, ще й трохи наш футбол прибили.

Але я вважаю, що в цей час важко оцінювати єврокубковий сезон, тому що ці відстані, на які наші клуби їздять, точно не надають їм переваги у грі. І важко оцінювати єврокубки з потяга чи автобуса. Звичайно, було б класно, щоб вони брали очки, але це реально важко в цей час. Я не хотів би, щоб через єврокубки оцінювали наших футболістів зараз", – заявив Сидорчук.