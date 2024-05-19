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Штутгарт повторив унікальне досягнення Бундесліги

Владислав Уткін — 19 травня, 12:23
Штутгарт повторив унікальне досягнення Бундесліги

Штутгарт повторив унікальне досягнення, здобувши срібло Бундесліги сезону-2023/24.

Про це повідмоляє статистичний портал Opta.

"Шваби" зайняли 2 місце в чемпіонаті Німеччини, піднявшись на 14 сходинок у таблиці в порівнянні з минулим сезоном, коли вони фінішували 16-ми.

Відтак Штутгарт повторив досягнення бременського Вердера, який у сезоні-1967/68 також посів 2 місце після 16-го в попередньому сезоні.

Цей результат став можливим після того, як Баварія сенсаційно поступилась Гоффенгайму в останньому турі та втратила другу сходинку чемпіонату.

Нагадаємо, Баєр очікувано продовжив свою рекордну безпрограшну серію до 51 матчу, а Марко Ройс відзначився голом та асистом у прощальному матчі за Боруссію Дортмунд у Бундеслізі.

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