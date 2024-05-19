Штутгарт повторив унікальне досягнення Бундесліги

Штутгарт повторив унікальне досягнення, здобувши срібло Бундесліги сезону-2023/24.

Про це повідмоляє статистичний портал Opta.

"Шваби" зайняли 2 місце в чемпіонаті Німеччини, піднявшись на 14 сходинок у таблиці в порівнянні з минулим сезоном, коли вони фінішували 16-ми.

Відтак Штутгарт повторив досягнення бременського Вердера, який у сезоні-1967/68 також посів 2 місце після 16-го в попередньому сезоні.

14 - VfB Stuttgart finished 14 places higher than they did in the previous season - a joint-record between consecutive Bundesliga seasons, which was previously only achieved by Werder Bremen in 1967-68 (16th, then 2nd). Masterclass. #VfBBMG pic.twitter.com/OGEJmCvDSz — OptaFranz (@OptaFranz) May 18, 2024

Цей результат став можливим після того, як Баварія сенсаційно поступилась Гоффенгайму в останньому турі та втратила другу сходинку чемпіонату.

Нагадаємо, Баєр очікувано продовжив свою рекордну безпрограшну серію до 51 матчу, а Марко Ройс відзначився голом та асистом у прощальному матчі за Боруссію Дортмунд у Бундеслізі.