Штутгарт підписав нападника Аусбурга

Боснійський нападник Ермедін Демирович став гравцем Штутгарта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний футболіст виступав за іспанський Алавес, та французький Сошо. Переважну частину своєї кар'єри провів у Бундеслізі граючи за Лейпциг, Фрайбург та Аусбург. В минулому сезоні гравець взяв участь у 34 матчах, в яких забив 15 голів та зробив 10 результативних передач.

На Transfermarkt вартість Демировича оцінюється у 28 млн євро.

Нагадаємо, раніше Штутгарт повторив унікальне досягнення, здобувши срібло Бундесліги сезону-2023-24.