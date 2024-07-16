Штутгарт підписав нападника Аусбурга
Боснійський нападник Ермедін Демирович став гравцем Штутгарта.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
26-річний футболіст виступав за іспанський Алавес, та французький Сошо. Переважну частину своєї кар'єри провів у Бундеслізі граючи за Лейпциг, Фрайбург та Аусбург. В минулому сезоні гравець взяв участь у 34 матчах, в яких забив 15 голів та зробив 10 результативних передач.
На Transfermarkt вартість Демировича оцінюється у 28 млн євро.
Нагадаємо, раніше Штутгарт повторив унікальне досягнення, здобувши срібло Бундесліги сезону-2023-24.