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Намагалися втримати результат: Шовковський — про нічию з Рейнджерс

Олександр Булава — 7 серпня, 00:42
Намагалися втримати результат: Шовковський — про нічию з Рейнджерс

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його команда повинна була діяти більш впевнено в окремих моментах матчу з Рейнджерс (1:1) у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Цитує наставника пресслужба киян.

"Безумовно, ми засмучені через те, що упустили перемогу на останній хвилині. Водночас ми розуміли, що доля нашого протистояння буде вирішуватися у Глазго. Ми зіграли лише перший тайм. До другого команда буде готуватися через матч чемпіонату України, який ми проведемо 9 серпня.

Чому віддали ініціативу супернику? У футбол грало дві команди, одна намагалася втримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього, тим більше, що основна загроза була саме від флангових атак суперника. Ми мали діяти в окремих моментах матчу більш впевнено, але припускалися помилок.

Будемо дивитися відео і розбиратися. Недостатня кількість матчів такого високого рівня, безумовно, є негативним уроком для нас", — сказав Шовковський.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо залишило за бортом турніру сербський Партизан.

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