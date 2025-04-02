Ідемо далі: Шовковський – про матч з Рухом у Кубку України

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його команда повинна була перемагати Рух (1:0) у чвертьфіналі Кубку України з більш комфортною перевагою.

Цитує наставника пресслужба киян.

"Щодо аналізу гри, скажу так: нервове закінчення, яке, впевнений, сподобалося глядачам, тримало в напрузі до останньої хвилини. Та не можу сказати те саме про тренерський штаб, адже ми мали і у першому таймі робити рахунок більш комфортним для нас, коли створили дві чудові нагоди на початку, й у другому, протягом якого у нас було щонайменше дві прекрасні можливості, щоб спокійно завершувати цю гру.

Своїм гравцям я завжди кажу, що помилка в обороні, коли ми пропускаємо м’яч, для мене рівноцінна ситуації, коли ми не реалізовуємо стовідсотковий шанс. Це рівноцінно: там ми пропускаємо, тут – не забиваємо. Над цим будемо працювати. Добре, що зіграли "на нуль", ідемо далі", – розповів Шовковський.