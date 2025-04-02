Ідемо далі: Шовковський – про матч з Рухом у Кубку України
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його команда повинна була перемагати Рух (1:0) у чвертьфіналі Кубку України з більш комфортною перевагою.
Цитує наставника пресслужба киян.
"Щодо аналізу гри, скажу так: нервове закінчення, яке, впевнений, сподобалося глядачам, тримало в напрузі до останньої хвилини. Та не можу сказати те саме про тренерський штаб, адже ми мали і у першому таймі робити рахунок більш комфортним для нас, коли створили дві чудові нагоди на початку, й у другому, протягом якого у нас було щонайменше дві прекрасні можливості, щоб спокійно завершувати цю гру.
Своїм гравцям я завжди кажу, що помилка в обороні, коли ми пропускаємо м’яч, для мене рівноцінна ситуації, коли ми не реалізовуємо стовідсотковий шанс. Це рівноцінно: там ми пропускаємо, тут – не забиваємо. Над цим будемо працювати. Добре, що зіграли "на нуль", ідемо далі", – розповів Шовковський.
Також тренер пояснив кардинальні зміни у стартовому складі на гру.
"Сьогодні ми дали змогу зіграти тим футболістам, які отримували менше ігрового часу. Ми спеціально пішли на такий крок. У нашій обоймі перебуває 26 гравців, враховуючи молодих виконавців з команди U19, і цим складом ми готуємося до матчів. Дали можливість зіграти Валентину Моргуну, який провів свій перший офіційний поєдинок за першу команду сьогодні, вітаю його з дебютом та з чудовою грою", – зазначив Шовковський.
Нагадаємо, за підсумками чвертьфіналів визначилися всі учасники півфінальної стадії турніру.