Ліга націй — не якийсь прохідний турнір: Шевчук пояснив важливість матчу проти Чехії

Колишній захисник збірної України В’ячеслав Шевчук вважає, що підопічні Сергія Реброва віддадуть усі сили заради перемоги у матчі з Чехією у Лізі націй.

Цитує Шевчука "Український футбол".

"Важливо не забувати, що Ліга націй — не якийсь прохідний турнір. Саме завдяки результатам у Лізі націй Україна потрапила і на Євро-2024. Перемога у групі може дати змогу Україні не лише піднятися до Ліги А, а й, за певних розкладів, полегшити потрапляння на чемпіонат світу 2026 року. Це добре розуміють і гравці, і наш головний тренер Сергій Ребров.

Обидві команди постараються виправити результати перших матчів, реабілітуватися за поразки. Не люблю я цю справу, прогнозувати. Є впевненість, що наші хлопці налаштовані лише на позитивний результат і віддадуть всі сили заради перемоги", — сказав Шевчук.