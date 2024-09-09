Ліга націй — не якийсь прохідний турнір: Шевчук пояснив важливість матчу проти Чехії
Колишній захисник збірної України В’ячеслав Шевчук вважає, що підопічні Сергія Реброва віддадуть усі сили заради перемоги у матчі з Чехією у Лізі націй.
Цитує Шевчука "Український футбол".
"Важливо не забувати, що Ліга націй — не якийсь прохідний турнір. Саме завдяки результатам у Лізі націй Україна потрапила і на Євро-2024. Перемога у групі може дати змогу Україні не лише піднятися до Ліги А, а й, за певних розкладів, полегшити потрапляння на чемпіонат світу 2026 року. Це добре розуміють і гравці, і наш головний тренер Сергій Ребров.
Обидві команди постараються виправити результати перших матчів, реабілітуватися за поразки. Не люблю я цю справу, прогнозувати. Є впевненість, що наші хлопці налаштовані лише на позитивний результат і віддадуть всі сили заради перемоги", — сказав Шевчук.
Нагадаємо, Чехія 1 турі зазнала розгромної поразки від Грузії, а Україна поступилась Албанії.
Поєдинок між командами відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.