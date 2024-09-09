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Ліга націй — не якийсь прохідний турнір: Шевчук пояснив важливість матчу проти Чехії

Олександр Булава — 9 вересня, 21:41
Ліга націй — не якийсь прохідний турнір: Шевчук пояснив важливість матчу проти Чехії
УАФ

Колишній захисник збірної України В’ячеслав Шевчук вважає, що підопічні Сергія Реброва віддадуть усі сили заради перемоги у матчі з Чехією у Лізі націй.

Цитує Шевчука "Український футбол".

"Важливо не забувати, що Ліга націй — не якийсь прохідний турнір. Саме завдяки результатам у Лізі націй Україна потрапила і на Євро-2024. Перемога у групі може дати змогу Україні не лише піднятися до Ліги А, а й, за певних розкладів, полегшити потрапляння на чемпіонат світу 2026 року. Це добре розуміють і гравці, і наш головний тренер Сергій Ребров.

Обидві команди постараються виправити результати перших матчів, реабілітуватися за поразки. Не люблю я цю справу, прогнозувати. Є впевненість, що наші хлопці налаштовані лише на позитивний результат і віддадуть всі сили заради перемоги", — сказав Шевчук.

Нагадаємо, Чехія 1 турі зазнала розгромної поразки від Грузії, а Україна поступилась Албанії.

Поєдинок між командами відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

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