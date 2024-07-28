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Шевченко оцінив шанси Олімпійської збірної України на плейоф

Олександр Булава — 28 липня, 11:16
Шевченко оцінив шанси Олімпійської збірної України на плейоф

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що збірна України має шанси на плейоф на Олімпійському турнірі в Парижі після перемоги над Марокко (2:1).

Про це Шевченко розповів у коментарі УАФ.

"Вирвали дуже важливу перемогу. Це вперше в історії ми перемогли на Олімпіаді.
Ми про перший матч забуваємо, відклали його в сторону. Дуже добре, що ви зробили правильні висновки після нього.

Тому, бажаю, щоб на наступний матч ви вийшли з таким же настроєм. В матчі з Марокко був настрій, була боротьба, було бажанням виграти. Тому ви його й виграли.

Хлопці — молодці. Вдесятьох грати проти такого дуже хорошого суперника — дуже позитивні емоції. Бажаю команді показати такий же футбол в наступному матчі. Ще є шанси. Тому будемо робити все для того, щоб команда була мотивована, виходила на гру та грала за Україну"", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, українці догравали матч проти Марокко у меншості, і забили переможний гол у доданий час. У першому турі Україна неочікувано поступилася Іраку.

У третьому турі групового етапу підопічні Руслана Ротаня 30 липня зіграють проти Аргентини, а Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку. Після двох турів у всіх чотирьох команд по три очки, у плейоф пройдуть перші два місця.

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Андрій Шевченко

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