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Шевченко: Ситуація в Україні залишається надзвичайно складною

Микола Дендак — 2 січня 2025, 23:19
Шевченко: Ситуація в Україні залишається надзвичайно складною
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів італійським ЗМІ з якими проблемами зіштовхується український футбол через війну.

Його слова передає Il Messaggero.

"Ситуація в Україні залишається надзвичайно складною через війну. Матчі проводяться за жорстким протоколом безпеки, в регіонах з мінімальним ризиком та часто без глядачів. Проте наші клуби та збірні продовжують участь у місцевих та міжнародних змаганнях.
Для нас футбол – не просто гра, а символ надії та стійкості. УАФ робить все можливе, щоб підтримувати гравців, тренерів та фанатів, забезпечуючи проведення матчів навіть у цей складний період", – сказав Шевченко.

Через постійні повітряні тривоги на території України футбольні поєдинки часто перериваються і не завжди вдається дограти матч. Зокрема, у першому колі УПЛ гра між Кривбасом та Шахтарем так і не була дограною.

Також поєдинки українських клубів та збірних на міжнародній арені не можуть проходити на території України через війну проти Росії. Через неї ж з української футбольної мапи зникло декілька клубів УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно відбувся масштабний обстріл Києва під час якого постраждала сім’я півзахисника Олександрії та збірної України Івана Калюжного.

Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Андрій Шевченко

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