Шевченко: Ситуація в Україні залишається надзвичайно складною

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів італійським ЗМІ з якими проблемами зіштовхується український футбол через війну.

Його слова передає Il Messaggero.

"Ситуація в Україні залишається надзвичайно складною через війну. Матчі проводяться за жорстким протоколом безпеки, в регіонах з мінімальним ризиком та часто без глядачів. Проте наші клуби та збірні продовжують участь у місцевих та міжнародних змаганнях.

Для нас футбол – не просто гра, а символ надії та стійкості. УАФ робить все можливе, щоб підтримувати гравців, тренерів та фанатів, забезпечуючи проведення матчів навіть у цей складний період", – сказав Шевченко.

Через постійні повітряні тривоги на території України футбольні поєдинки часто перериваються і не завжди вдається дограти матч. Зокрема, у першому колі УПЛ гра між Кривбасом та Шахтарем так і не була дограною.

Також поєдинки українських клубів та збірних на міжнародній арені не можуть проходити на території України через війну проти Росії. Через неї ж з української футбольної мапи зникло декілька клубів УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно відбувся масштабний обстріл Києва під час якого постраждала сім’я півзахисника Олександрії та збірної України Івана Калюжного.