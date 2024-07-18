Шевченко: У нас є шанси на вихід з групи

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що у збірної України U-19 є шанси на вихід з групи на Євро-2024.

Його слова передає УАФ.

"Я був на матчі не як батько, а як президент УАФ, приїхав підтримати збірну. Це була дуже хороша гра нашої команди. Норвежці — сильна і потужна команда і хлопці сьогодні молодці.

У нас є шанси на вихід з групи, потрібно грати з італійцями на перемогу. На такому етапі немає простих ігор. І сьогодні хлопці боролися до кінця", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, у перших двох турах українці двічі зіграли в нульову нічию, спершу з Північною Ірландією, а пізніше з Норвегією.

Наразі Україна, маючи два очки в активі, посідає друге місце в турнірній таблиці групи A, однак Північна Ірландія та Італія ще не зіграли між собою очну зустріч другого туру.

У завершальному третьому турі "синьо-жовті" протистоятимуть саме італійцям, у яких три очки завдяки перемозі над норвежцями (2:1) у попередньому поєдинку.