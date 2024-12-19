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Американський консорціум придбав відомий англійський клуб

Олексій Погорелов — 19 грудня 2024, 21:45
Американський консорціум придбав відомий англійський клуб
Шеффілд Юнайтед
AFP

Поглинання Шеффілд Юнайтед американським консорціумом COH Sports на чолі зі Стівеном Розеном наближається до завершення.

Про це повідомляє The Telegraph.

Угода між сторонами вартісью понад 100 мільйонів фунтів була готова ще в листопаді. Незабаром вони оголосять про неї.

Протягом останніх кількох сезонів Шеффілд Юнайтед був об'єктом переговорів про поглинання з різними сторонами, причому переговори велися ще під час перебування клубу в АПЛ.

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Власник клубу принц Абдалла раніше вів переговори з нігерійським бізнесменом Дозі Ммобуосі, але до продажу справа так і не дійшла.

Наразі "клинки" лідирують у Чемпіоншипі, випереджаючи на три очки Лідс після 21 зіграного туру.

Раніше з'явилася інформація, що сер Джим Реткліфф збільшив свою частку в Манчестер Юнайтед, інвестувавши велику сумму у клуб.

Шеффілд Юнайтед

Шеффілд Юнайтед

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