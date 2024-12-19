Реткліфф збільшив свою частку в Манчестер Юнайтед, інвестувавши у клуб

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф збільшив кількість акцій клубу, якими він володіє.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 72-річний британець інвестував у Манчестер Юнайтед 100 мільйонів доларів, що дозволило йому стати власником ще 1,24% акцій клубу. Тепер він володіє 28,94% акцій "червоних дияволів".

Ці 100 мільйонів забезпечили компанії INEOS, якою володіє Реткліфф, 983 449 акцій класу А, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, та 2 046 853 акції класу В, що мають у 10 разів більше голосів.

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Реткліфф обіцяв вкласти 300 мільйонів на додачу до 1,3 мільярда, які він заплатив за чверть акцій клубу.

У лютому цього року він вклав 200 мільйонів. і тепер виконав свою обіцянку, у якої був дедлайн (31 грудня 2024 року).

Сер Джим Реткліфф є найбільшим окремим інвестором Манчестер Юнайтед, але шість братів і сестер Глейзерів разом володіють більшістю акцій (понад 40%).

Нагадаємо, що сьогодні манкуніанці зіграють із Тоттенгемом у чвертьфіналі Кубку Ліги. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що вінгер Манчестер Юнайтед може продовжити свою кар'єру у Челсі, де серйозні проблеми виникли у Михайла Мудрика.