Динамо та Олександрія йдуть у відрив, Шахтар мучиться, а не грає. Підсумки 12 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги провели черговий насичений тур. 16 команд провели 8 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.

У 12-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 2 зустрічах. Загалом футболісти забили 20 м’ячів, 7 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Нагорі турнірної таблиці сталися вагомі зміни. Внаслідок результатів за участі команд, які ведуть боротьбу за найвищі позиції, на першу позицію наразі претендують уже лише дві команди.

Олександрія та Динамо мають однакову кількість очок, тоді як Полісся тепер відстає від двох лідерів вже на 7 балів. Ба, навіть більше – через невдачу у своєму матчі житомирці опустилися на 4 сходинку, пропустивши вперед Шахтар, що має на 6 балів менше, ніж "агрономи" та "біло-сині".

Матч туру

Олександрія у битві з Поліссям сказала своє вагоме слово. У головному матчі ігрового кола команда Руслана Ротаня використала фактор свого поля на всі сто.

ФК Олександрія

Зважаючи на те, що вирішальний м’яч у грі було забито наприкінці зустрічі, команди тримали глядачів у напрузі ледь не до фінального свистка. Поєдинок можна вважати таким, що вдався, адже команди показали високий, як для нинішньої УПЛ, рівень гри та інтенсивності. Єдиний гол у матчі олександрійці провели, в першу чергу, завдяки високій індивідуальній майстерності Хуана Альвіни Безерри.

Гравець туру

Владислав Ванат відзначився 2 забитими м’ячами у воротах Інгульця, нагадав про свій бомбардирський хист, і взагалі став єдиним виконавцем, якому в звітному турі підкорилася планка не мінімальної результативності. Це другий дубль футболіста з початку сезону.

ФК Динамо

Нападник записав у свій актив вже 8 голів з початку сезону у всіх турнірах. Також на його рахунку 3 результативні передачі. У попередній кампанії він забив 14 м'ячів та віддав 10 гольових пасів у всіх змаганнях.

Розчарування туру

Шахтар переграв одеський Чорноморець (2:1), проте знову продемонстрував блідий футбол на фоні скромного опонента. Так, донеччани переграли "моряків", і перемога була заслуженою, але сказати, що "гірники" нарешті підготували той малюнок гри, який дозволяє говорити про значний зсув у загальній ефективності команди, не доводиться.

ФК Шахтар

Єдиним позитивом для "помаранчево-чорних" можна вважати той факт, що колектив Маріно Пушича відзначився більш як 1 забитим м'ячем уперше з початку жовтня. Тоді 6-го числа Шахтар надіслав у ворота ЛНЗ 5 голів.

Фатум туру

Тарас Михавко продовжує неприємно дивувати в частині виконання своїх безпосередніх обов'язків. Не так давно 19-річний футболіст Динамо на рівному місці привіз пенальті у свої ворота в протистоянні з Ромою у Лізі чемпіонів. Тепер же молодий центральний захисник знову записав у свій пасив чергове взяття воріт своєї команди.

ФК Динамо

Автогол у матчі з Інгульцем став для Михавка уже третім з початку сезону. Раніше він вражав свої ворота у іграх із Оболонню та Кривбасом. Також на рахунку Михавка 1 забитий м’яч та 1 результативна передача у всіх турнірах.

Команда туру

Карпати переграли Лівий берег (3:0), здобувши переконливу перемогу над аутсайдером. У битві новачків УПЛ клуб із західної частини України був більш переконливим, як у обороні, так і в атаці, й заслужено записав у свій актив помітний успіх.

ФК Карпати

Для львівського клубу перемога над Лівим берегом стала другою розгромною з початку сезону. Першою звитягою Карпат з різницею не менш як у 3 м'ячі була перемога над Кривбасом ще в серпні з аналогічним вікторії над Лівим берегом рахунком.

Тренер туру

Владислав Лупашко здобув п’яту перемогу на чолі львівського клубу. Колишній футболіст Оболоні та Інгульця зумів вибрати ту тактику на матч із Лівим берегом, яка дозволила колегу Віталія Первака не просто переграти, а розгромити.

ФК Карпати

"Леви" домінували, а головне – влучно знаходили шпарини біля воріт суперника. І тими 3 м’ячами, які врешті побували у воротах столичного клубу, Карпати врешті могли й не обмежитися.

Гол туру

Максим Задерака забив м’яч, який заслужив звання взяття воріт усього ігрового кола. У турі бракувало по-справжньому симпатичних результативних ударів, тож у голу авторства півзахисника Кривбаса конкурентів не було.

В епізоді з цим ударом варто відзначити не тільки вирішальні дотики Задераки, а й пас його одноклубника. Громадянин Нігеру Даніель Соса віддав дійсно розкішну передачу.

Цитата туру

Наставник Інгульця Василь Кобін розповів про принципи гри, які він прививає своїй команді. У коментарі FootballHub після гри з Динамо тренер команди, яка займає останню сходинку в таблиці, зазначив, що не має наміру підлаштовуватися під суперників.