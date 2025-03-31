Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дружина Алвеса поставила критиків на місце після виправдання футболіста у справі зі зґвалтуванням

Богдан Войченко — 31 березня 2025, 10:54
Дружина Алвеса поставила критиків на місце після виправдання футболіста у справі зі зґвалтуванням
Дані Алвес з дружиною
Instagram

Джоана Санс, дружина колишнього гравця Барселони Дані Алвеса, відреагувала на хвилю критики після того, як Високий суд Каталонії скасував вирок її чоловікові у справі про сексуальне насильство.

Модель поділилася своїми емоціями в Інстаграмі.

"Протягом двох років мене ображали, погрожували та переслідували, ніби я була на лаві підсудних. Але, попри медійний тиск, я залишилася вірною своїм переконанням і не дозволила отруїти себе чужими словами", – написала Санс.

Також жінка закликала людей не поширювати ненависть і не засуджувати тих, кого вони зовсім не знають.

"Я запрошую всіх зупинити свою ненависть, навчитися розбиратися в ситуації та не кусати собі язик, який часом може отруїти вас самих. Будьте щасливими".

Раніше стало відомо, що Високий суд Каталонії ухвалив рішення на користь Дані Алвеса, оскільки визнав недостатніми докази звинувачення. Судді одноголосно підтримали апеляцію адвокатів футболіста та відхилили запити прокуратури щодо збільшення терміну ув’язнення до 9 або навіть 12 років.

Раніше повідомлялося, що легенда Барселони повернувся у соцмережі після скандалу зі зґвалтуванням із релігійною піснею.

Барселона жінки скандал Дані Алвес

Барселона

Барселона розгромила Жирону з Циганковим у каталонському дербі 29 туру Ла Ліги
Не вразив, як і вся команда: Циганков дізнався оцінку за дербі проти Барселони
Циганков вийде у старті Жирони на каталонське дербі проти Барселони
Манчестер Сіті готовий викласти 100 млн євро за таланта Барселони
521 і далі: Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі

Останні новини