Дружина Алвеса поставила критиків на місце після виправдання футболіста у справі зі зґвалтуванням

Джоана Санс, дружина колишнього гравця Барселони Дані Алвеса, відреагувала на хвилю критики після того, як Високий суд Каталонії скасував вирок її чоловікові у справі про сексуальне насильство.

Модель поділилася своїми емоціями в Інстаграмі.

"Протягом двох років мене ображали, погрожували та переслідували, ніби я була на лаві підсудних. Але, попри медійний тиск, я залишилася вірною своїм переконанням і не дозволила отруїти себе чужими словами", – написала Санс.

Також жінка закликала людей не поширювати ненависть і не засуджувати тих, кого вони зовсім не знають.

"Я запрошую всіх зупинити свою ненависть, навчитися розбиратися в ситуації та не кусати собі язик, який часом може отруїти вас самих. Будьте щасливими".

Раніше стало відомо, що Високий суд Каталонії ухвалив рішення на користь Дані Алвеса, оскільки визнав недостатніми докази звинувачення. Судді одноголосно підтримали апеляцію адвокатів футболіста та відхилили запити прокуратури щодо збільшення терміну ув’язнення до 9 або навіть 12 років.

Раніше повідомлялося, що легенда Барселони повернувся у соцмережі після скандалу зі зґвалтуванням із релігійною піснею.