Суд Каталонії виправдав легенду Барселони за звинуваченням у зґвалтуванні – AS

Вищий суд Каталонії виправдав легенду Барселони Дані Алвеса за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє AS.

Суд знайшов розбіжності у свідченнях потерпілої та аргументував своє рішення тим, що її слів недостатньо для затвердження вироку. Тож апеляційна палата надала перевагу праву обвинуваченого на презумпцію невинуватості.

Адвокатка Алвеса Інес Гвардіола також прокоментувала це рішення. Вона повідомила, що рішення не є остаточним.

"Нарешті справедливість тріумфувала. Він невинний. Це щойно було доведено. Правосуддя нарешті взяло гору. Я дуже схвильована і дуже щаслива. Це означає, що ця людина невинна. На цю мить ми знаємо, що вирок не є остаточним. Я маю зачитати вирок, але ми дуже щасливі, і я довіряю суду. Чи будемо ми просити компенсацію? Не можемо нічого сказати", – сказала Гвардіола.

Нагадаємо, у лютому 2024-го суд Барселони визнав Алвеса винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він мав виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його. В каталонському клубі бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року і 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.