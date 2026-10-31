Не хочу все вішати на Гороха: тренер Вереса – про поразку від Чорноморця в УПЛ
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку в матчі з Чорноморцем (1:3) в 11 турі УПЛ.
Його слова передає пресслужба клубу.
"На мою думку, ми віддали ініціативу після забитого голу і, на жаль, сьогодні дуже багато було втрат у простих ситуаціях. Це ключові моменти, які впливають на саму гру. Сьогодні в цьому аспекті ми були не на своєму рівні. Після негативного результату, особливо вдома, перед власними вболівальниками – відчуття завжди неприємне. Але, попереду ще велика частина чемпіонату. Нам потрібно працювати, збалансовувати нашу гру. Тому завтра зіграємо ще гру U21 і будемо готуватися до Полісся", – сказав наставник.
Тренер відреагував на помилку голкіпера Валентина Гороха в епізоді з другим голом.
"Щодо воротарської позиції – здатні Павло Стефанюк, Олександр Харечко чи Вадим Самков замінити Валентина Гороха – це тільки офіційна гра покаже. Бо жоден з них не має досвіду виступів на рівні УПЛ. Олександр Харечко зараз ще заліковує травму. А питання конкуренції – воно завжди актуальне. І відсутність її впливає на кожного гравця негативно. У тому числі і на Валентина Гороха. Конкуренція створює середовище для зростання.
Сьогодні, можливо, це є проблема. Але я не хочу відразу все вішати на Валентина Гороха. Бо коли були перемоги, коли були впевнена гра – всі овації тільки йому були. Тому сьогодні я б не хотів винити Гороха тільки в цій поразці. Тут вся команда, в тому числі я – несу відповідальність за результат", – підсумував Шандрук.
Для Вереса – це четверта поспіль поразка у чемпіонаті. Команда з 9 очками в активі посідає 12-те місце в турнірній таблиці першості.
Напередодні тур відкрив Шахтар, комфортно перегравши Оболонь.