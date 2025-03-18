Ліверпуль готовий витратити влітку понад 200 мільйонів фунтів на трансфери

Ліверпуль планує провести потужне літнє трансферне вікно та витратити 250 мільйонів фунтів на нових футболістів.

Про це повідомляє Fichajes.

"Червоні" зацікавлені у підписанні форварда Атлетико Хуліана Альвареса, півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса та захисника Інтера Алессандро Бастоні.

Окрім того, Ліверпуль не відмовився від ідеї трансферу Александера Ісака з Ньюкасла, проте "сороки" не хочуть відпускати свого лідера і встановили цінник у 150 мільйонів фунтів на форварда.

Окрім того, "скаузери" зацікавлені у півзахиснику Баєра Жеремі Фрімпонгу, який може стати заміною Тренту. Нагадаємо, контракт англійця спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль програв Ньюкаслу у фіналі Кубку ліги, а саме Ісак забив один з голів у ворота "червоних".

Раніше Вірджіл ван Дейк вкотре висловився про своє майбутнє у клубі.