Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль готовий витратити влітку понад 200 мільйонів фунтів на трансфери

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 09:18
Ліверпуль готовий витратити влітку понад 200 мільйонів фунтів на трансфери
Арне Слот
FC Liverpool

Ліверпуль планує провести потужне літнє трансферне вікно та витратити 250 мільйонів фунтів на нових футболістів.

Про це повідомляє Fichajes.

"Червоні" зацікавлені у підписанні форварда Атлетико Хуліана Альвареса, півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса та захисника Інтера Алессандро Бастоні.

Окрім того, Ліверпуль не відмовився від ідеї трансферу Александера Ісака з Ньюкасла, проте "сороки" не хочуть відпускати свого лідера і встановили цінник у 150 мільйонів фунтів на форварда.

Окрім того, "скаузери" зацікавлені у півзахиснику Баєра Жеремі Фрімпонгу, який може стати заміною Тренту. Нагадаємо, контракт англійця спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль програв Ньюкаслу у фіналі Кубку ліги, а саме Ісак забив один з голів у ворота "червоних".

Раніше Вірджіл ван Дейк вкотре висловився про своє майбутнє у клубі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бастоні Ліверпуль Футбольні трансфери Александер Ісак Джеремі Фрімпонг Хаві Сімонс

Ліверпуль

До кінця сезону будуть новини: Ван Дейк – про своє майбутнє
Винесли на ношах: колишній голкіпер Ліверпуля отримав удар у голову під час матчу
Немає потреби панікувати: Ван Дейк – про майбутнє у Ліверпулі
Наставника клубу Миколенка визнано найкращим тренером АПЛ в лютому
Лідер Ліверпуля пропустить матч проти Ньюкасла у фіналі Кубку англійської ліги

Останні новини