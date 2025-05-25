Не Тураном єдиним: Шахтар зробив пропозицію португальскому тренеру – джерело

Наставник Еюпспора Арда Туран може і не очолити Шахтар.

Принаймні така інформація надійшла від видання Footmercato.

За інформацією джерела, Шахтар зробив пропозицію 45-річному португальцю Луїшу Каштру, який наразі очолює Дюнкерк із французької Ліги 2.

Фахівець працює із Дюнкерком з вересня 2023 року й допоміг команді зі скромним бюджетом перетворитися з аутсайдера Ліги 2 на колектив, який претендував на підвищення у класі, втім, все ж поступився у плейоф.

Також до тренера проявляє інтерес Ланс, а його контракт з нинішнім клубом розрахований до 2027 року.

Напередодні донецький Шахтар залишився без головного тренера першої команди. Після фінального туру УПЛ-2024/25 проти Руха (1:1) у відставку було відправлено Маріно Пушича.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що до призначення на посаду коуча "гірників" близький вже екснаставник турецького Еюпспора Арда Туран.