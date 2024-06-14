Шахтар зробив пропозицію по захиснику збірної Туніса

Донецький Шахтар зробив пропозицію щодо покупки 22-річного захисника Сфаксьєна та збірної Туніса Алаа Грама.

Про це повідомив журналіст Ахмед Адала.

За інформацією джерела, "гірники" готові заплатити 1,4 мільйона євро.

Конкурентом Шахтаря за гравця є російські Крилья Совєтов, які готові викласти за футболіста 700 тисяч євро, проте гарантують тунісцям половину від суми наступного продажу.

Зазначається, що донеччани готові підняти пропозицію до 2 млн євро.

Deux offres concrètes pour le défenseur du Club Sportif Sfaxien, Alaa Ghram. Auxune décision n’a été prise par le club jusque-là.



🇷🇺 Krylia Sovetov Samara, 9e au classement championnat Russe, 700K€ + 50% en cas de revente.



🇺🇦 Shakhtar Donetsk, Champion d’Ukraine, 1,4m€.… pic.twitter.com/S7hU3mdKzY — Ahmed Adala (@Scoulino) June 13, 2024

Грам відіграв 3 матчі за збірну Туніса. Transfermarkt оцінює захисника у 1,2 мільйона євро.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар не зміг домовитись із Сан-Паулу щодо трансферу 17-річного бразильського вінгера.