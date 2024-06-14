Шахтар зробив пропозицію по захиснику збірної Туніса
Донецький Шахтар зробив пропозицію щодо покупки 22-річного захисника Сфаксьєна та збірної Туніса Алаа Грама.
Про це повідомив журналіст Ахмед Адала.
За інформацією джерела, "гірники" готові заплатити 1,4 мільйона євро.
Конкурентом Шахтаря за гравця є російські Крилья Совєтов, які готові викласти за футболіста 700 тисяч євро, проте гарантують тунісцям половину від суми наступного продажу.
Зазначається, що донеччани готові підняти пропозицію до 2 млн євро.
Грам відіграв 3 матчі за збірну Туніса. Transfermarkt оцінює захисника у 1,2 мільйона євро.
Раніше ми повідомляли, що Шахтар не зміг домовитись із Сан-Паулу щодо трансферу 17-річного бразильського вінгера.