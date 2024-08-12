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Шахтар розгромив у спарингу Маріуполь

Олександр Булава — 12 серпня, 15:10
Шахтар розгромив у спарингу Маріуполь

Сьогодні, 12 серпня донецький Шахтар провів спаринг з Маріуполем.

Поєдинок завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Голами відзначились Педріньйо, Франьїч та Траоре.

Товариський матч
12 серпня

Шахтар (Донецьк) — ФСК Маріуполь 3:0

Нагадаємо, що у неділю, 11 серпня, Шахтар мінімально поступився житомирському Поліссю у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги. Після фінального свистка гравці команд влаштували масову бійку.

Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

Шахтар Донецьк ФСК Маріуполь

Шахтар Донецьк

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