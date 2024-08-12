Шахтар розгромив у спарингу Маріуполь
Сьогодні, 12 серпня донецький Шахтар провів спаринг з Маріуполем.
Поєдинок завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Голами відзначились Педріньйо, Франьїч та Траоре.
Товариський матч
12 серпня
Шахтар (Донецьк) — ФСК Маріуполь 3:0
Нагадаємо, що у неділю, 11 серпня, Шахтар мінімально поступився житомирському Поліссю у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги. Після фінального свистка гравці команд влаштували масову бійку.
Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.