Шахтар відправив півзахисника у чемпіонат Казахстану

Півзахисник донецького Шахтаря Хусрав Тоіров став гравцем казахстанського Атирау. Гравець буде виступати на правах оренди.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Угода 19-річного лівого вінгера з Таджикистану розрахована до 31 грудня 2024 року.

Тоіров перейшов у Шахтар в березні 2023 року саме з Атирау за 300 тисяч євро, підписавши контракт до 2027 року. На його рахунку лише два матчі за першу команду.

Зазначимо, що "гірники" оштрафували футболіста на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.