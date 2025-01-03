Український тренер може очолити закордонний клуб

Український спеціаліст Володимир Мазяр може може стали новим головним тренером Атирау.

Про це повідомляє Meta-ratings.kz.

За інформацією джерела, у клубі із Західного Казахстану зміниться керівництво, а нове планує зробити ставку на українського фахівця. Переговори між сторонами вже розпочалися.

Раніше 47-річний Мазяр двічі приходив в уральський Акжайик, у якому працював із 2017 до 2018, а також у 2021-2022 роки.

В Україні тренер відомий за роботою зі Львовом, Вересом, Поліссям, Гірником-Спорт і Рухом.

В якості футболіста виступав за дубль київського Динамо, Ворсклу, Таврію, Львів, а також азербайджанські Сімург і Стардард.