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Судаков та Траоре — у складі Шахтаря на матч з Ворсклою

Олександр Булава — 4 серпня, 14:27
Судаков та Траоре — у складі Шахтаря на матч з Ворсклою

Тренерські штаби полтавської Ворскли та донецького Шахтаря визначились зі стартовими складами на матч першого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Чорноморець, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядін, Ковталюк, Шкрієль

Шахтар: Різник, Траоре, Бондар. Судаков. Зубков, Педро, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля, Марлон, Кевін

Поєдинок відбудеться 4 серпня, о 15:30, на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві.

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.

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