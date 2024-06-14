Шахтар оформив трансфер туніського центрбека: відомі деталі

Шахтар підписав центрального захисника збірної Тунісу Алаа Грама.

Про це повідомляє Noussour.

За інформацією джерела, туніський Сфаксьєн отримав за свого вихованця два мільйони євро. Також, за умовами угоди, Сфаксьєну надійде 10% від суми наступного продажу Грама.

Alaa Ghram au Shakhtar Donetsk, c’est fait ! 🇺🇦✍🏽



▫️2M€ + 10% à la revente pour le CSS. pic.twitter.com/9h8achaUGq — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) June 14, 2024

Цікаво, що на гравця також претендували російські Крилья Совєтов, які пропонували 700 тисяч євро + 50% від наступного продажу.

На клубному рівні 22-річний новачок Шахтаря провів майже 100 матчів — усі у складі Сфаксьєна. Також в активі Грама 3 поєдинки за національну збірну Тунісу.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар не зміг домовитись із Сан-Паулу щодо трансферу 17-річного бразильського вінгера.