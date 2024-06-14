Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар оформив трансфер туніського центрбека: відомі деталі

Игорь Чернявский — 14 червня, 19:10
Шахтар оформив трансфер туніського центрбека: відомі деталі

Шахтар підписав центрального захисника збірної Тунісу Алаа Грама.

Про це повідомляє Noussour.

За інформацією джерела, туніський Сфаксьєн отримав за свого вихованця два мільйони євро. Також, за умовами угоди, Сфаксьєну надійде 10% від суми наступного продажу Грама.

Цікаво, що на гравця також претендували російські Крилья Совєтов, які пропонували 700 тисяч євро + 50% від наступного продажу.

На клубному рівні 22-річний новачок Шахтаря провів майже 100 матчів — усі у складі Сфаксьєна. Також в активі Грама 3 поєдинки за національну збірну Тунісу.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар не зміг домовитись із Сан-Паулу щодо трансферу 17-річного бразильського вінгера.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Алаа Грам

Шахтар Донецьк

Шахтар зробив пропозицію по захиснику збірної Туніса
Судаков визнаний найкращим гравцем УПЛ сезону-2023/24
Пушич — найкращий тренер сезону в УПЛ
Екстренер юнацьких команд Шахтаря та Барселони очолив ЛНЗ
Чорноморець готує трансфер голкіпера Шахтаря

Останні новини