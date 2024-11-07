Надважлива перемога над Янг Бойз: прогноз букмекерів на вихід Шахтаря у плейоф ЛЧ

Донецький Шахтар здобув перемогу над швейцарським Янг Бойз у 4 раунді основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Ця перемога стала надважливою для "гірників" у боротьбі за можливе продовження боротьби у єврокубках цього сезону. Зазначимо, що за нового формату ЛЧ для виходу в 1/8 напряму необхідно посісти місце з 1 по 8 в турнірній таблиці, яка складається з усіх 36 клубів турніру.

Увійти до вісімки найкращих команд Європи першого півріччя сезону для підопічних Маріно Пушича є непідсильною задачею, однак у багатьох українських уболівальників були надії на можливу боротьбу за місця з 9 по 24, які гарантують матч у 1/16 фіналу (8 команд переможців цього етапу зустрінуться з 8 командами, які вийшли в 1/8 напряму).

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, після перемоги над Янг Бойз шанси Шахтаря потрапити до 24-ки найкращих значно збільшилися. Наразі коефіцієнт на кваліфікацію в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів для донеччан складає 5,00. Приблизно такий же шанс надається Жироні та Спарті Празі – 5,00 та 5,50 відповідно.

Зазначимо, що на Шахтар очікує ще 4 матчі в межах основного раунду ЛЧ. У п'ятому турі "гірники" зустрінуться з нідерландським ПСВ, у грудневому поєдинку на донеччан очікує матч з мюнхенською Баварією, а у двох заключних, січневих іграх, Шахтар прийме французький Брест та завітає в гості до Боруссії Дортмунд.

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