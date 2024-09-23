Судаков та Зубков – у старті Шахтаря на матч проти Оболоні

Донецький Шахтар та київська Оболонь назвали стартові склади команд на матч 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Шахтар: Різник, Траоре, Бондар, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Азаров, Вінісіус, Бондаренко, Матвієнко

Оболонь: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Мединський, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, всі матчі попереднього ігрового дня завершилися внічию. Верес у компенсований час врятувався від поразки Інгульцю, Ворскла та Кривбас обмінялися голами ще в першому таймі, а Полісся вибороло очко в матчі з ЛНЗ.